Gedenkfeier für die deportierten Esslinger Juden

Rund 60 Menschen versammeln sich zum Gedenken an die deportierten Esslinger Juden am Hafenmarkt

In Esslingen fand am Mittwochabend eine Gedenkfeier zur Erinnerung an die deportierten Esslinger Juden statt. Rund 60 Menschen nahmen an der Veranstaltung teil.