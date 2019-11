EsslingenVor dem Esslinger Stadtmuseum bilden um 18 Uhr in der winterlichen Dunkelheit 30 flackernde Teelichter auf dem Pflaster einen Kreis. Um sie herum ein zweiter Kreis – der der zahlreichen Besucher. Sie alle haben sich versammelt, um gemeinsam der deportierten jüdischen Bürgerinnen und Bürger aus Esslingen zu gedenken und um sie zu trauern. Vor 78 Jahren, am 28. November 1941, wurden zu Beginn des Sabbat Frauen, Kinder und Männer am heutigen Hafenmarkt zusammengeholt und über Stuttgart ins Konzentrationslager nach Riga abtransportiert. Es folgten weitere Deportationszüge in andere Lager, darunter auch nach Auschwitz. Eine große Zahl der damals