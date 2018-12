Esslingen Für die Städtischen Museen Esslingen heißen 20 Jahre J.F. Schreiber-Museum: ein Jahr lang Geburtstagsparty. So ist für die Besucher im Salemer Pfleghof von Januar bis Dezember den kommenden Jahres jede Menge geboten. Es gibt Veranstaltungen zum Mitmachen, Zuhören, Zusehen, Staunen, Lernen „und natürlich Basteln ohne Ende“, verrät das Museumsteam, das mit einem bunten Angebot sowohl kleine als auch große Besucherinnen und Besucher ins Museum locken möchte. Das Jubiläumsjahr beginnt kurz nach dem Jahreswechsel am 5. Januar mit „God Jul!“, einem Nachmittag über das Weihnachtsfest in Schweden. Die große Geburtstagsfeier findet dann am 23. und 24.