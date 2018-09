EsslingenEine belebte Straße in der Esslinger Innenstadt, Fußgänger hasten, Autos warten mit laufendem Motor auf den nächsten freien Parkplatz. Laute Stadtgeräusche, Baustellen, Staub liegt in der Luft. Doch mitten in dieser hektischen innerstädtischen Szenerie eine Gegenwelt: Ein wild wucherndes Fleckchen Grün, wo Vögel piepsen, Insekten in den Bäumen summen, Gartenzwerge grinsen und Blumen sich im leichten Wind wiegen. Das ist der Garten von Panagiotis Sahinidis in der Martinstraße. So unerwartet wie exotisch berührt Sahinidis damit viele Menschen. Die grüne Oase in der Innenstadt ist ein bekannter Treff geworden.

„Das hier ist der Garten Eden“,