Die Stadt will die Bemühungen der Zollberg-Realschule, nach den Klassenstufen fünf bis sechs künftig auch in den Stufen sieben bis zehn offene Ganztagsschule zu werden, unterstützen. Der gemeinderätliche Schulausschuss hat jetzt einstimmig den Antrag der Schule unterstützt, die zum Schuljahr 2018/19 mit dem erweiterten Angebot starten will. Die zusätzlichen Stunden sollen vor allem ihr Sport- und naturwissenschaftlich-technisches Profil absichern beziehungsweise stärken und zudem in die Hausaufgabenbetreuung gehen.

Seit dem Schuljahr 2015/16 ist die Zollberg-Realschule offene Ganztagsschule in