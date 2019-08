Esslingen Am Anfang stand ein Gag – am Ende ein Fernsehauftritt. Der Esslinger Gastronom Salvatore Marrazzo sorgt zusammen mit Karate-Weltmeister Pino Sassano und Sänger Marc Marshall, dem Sohn von Toni Marshall, am Samstag, 3. August, im SWR-Fernsehen für einen „Herzschlag-Moment“.

Rache wegen Urlaubsfotos

Auch in einer dicken Männerfreundschaft gibt es schwierige Momente. Und solche Momente kamen, als Pino Sassano im heißen Sommer 2018 immer wieder heitere Urlaubsbilder voller Fröhlichkeit, Nichtstun und Ferienstimmung an seine beiden Freunde schickte. Die waren schwitzend am Malochen – und wollten es dem Kumpel heimzahlen. Auf freundliche