EsslingenNeunhundertneunsechzig – das ist die Anzahl der Menschen, welche in diesem Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben. Aus der ganzen Welt, genau aus 76 Herkunftsländer kommen die neuen deutschen Staatsbürger. Auch Alexandra Schmitz (chinesischer Name: Ji Feng) ist eine der insgesamt 969 neu eingebürgerten Menschen. Die Inhaberin eines Tuchgeschäfts kommt ursprünglich aus China, ist der Liebe wegen vor 13 Jahren nach Deutschland gezogen und wohnt mit ihrem Mann in Wendlingen. In einer Schule hat sie bereits zwei Jahre lang die deutsche Sprache gelernt. Im Rahmen einer Einbürgerungsfeier des Landkreises Esslingen werden Alexandra Schmitz