EsslingenFußballspielen im Sinne der Integration: Schüler der Schule Innenstadt kickten gemeinsam mit geflüchteten Kindern in der Neckarsporthalle. Das Projekt namens „Happy Integration Kids“ fand damit bereits zum dritten Mal in Esslingen statt. An verschiedenen Stationen wurde geübt, anschließend traten die Schüler im Turnier gegeneinander an. Angeleitet wurden sie dabei unter anderem vom Kapitän der Stuttgarter Kickers, Tobias Feisthammel. Die Aktion hält er für eine gute Möglichkeit, Kinder in die Vereine zu bekommen und ihnen Werte zu vermitteln. Im Vordergrund soll aber vor allem der Spaß stehen: „Manche der Kinder hatten noch nie Sportunterricht