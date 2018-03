Esslingen Hat doch die Messstelle in der Grabbrunnenstraße für 2017 eine Stickstoffdioxid-Belastung von 48 Mikrogramm im Jahresmittel gemessen (2016 waren es 54 Mikrogramm). Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Gasförmige Stickstoff-Sauerstoff-Verbindungen (kurz Stickoxide genannt), die schwere Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und der Atemwege verursachen können, stammen in Städten laut Bundesumweltamt zu 60 Prozent vom Verkehr und davon wiederum zu 72,5 Prozent aus Diesel-Auspuffen. Vor diesem Hintergrund erhöht das gestrige Urteil den Handlungsdruck. Der Esslinger Oberbürgermeister Jürgen Zieger reagiert darauf mit einer klaren Absage an