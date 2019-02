EsslingenSchule ohne Noten – in Hessen ist das bald möglich. Die schwarz-grüne Landesregierung dort stellt es Schulen künftig frei, ob in Zeugnissen Zahlen oder schriftliche Bewertungen stehen. Ganz neu ist das nicht. Auch in Baden-Württemberg gibt es bereits einige Schulen, die zumindest teilweise auf Noten verzichten.

An Gemeinschaftsschulen wie der Esslinger Seewiesenschule bekommen die Schüler detaillierte, schriftliche Rückmeldungen. Ab der fünften Klasse fallen Noten und Zeugnisse weg – das sei auch von den Eltern so gewünscht, meint Schulleiterin Marion Katuric. Stattdessen gibt es sogenannte Lernentwicklungsberichte und Kompetenzraster, in