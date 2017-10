Anzeige

Die Berkheimer müssen sich zwar damit abfinden, dass ihr See derzeit ein ziemlich trauriges Bild abgibt. Sie müssen auch damit leben, dass von 800 Quadratmeter Wasserfläche nach der Sanierung des Teichs nur noch 600 Quadratmeter übrig bleiben. Aber dafür bekommen sie eine moderne, ansprechende Erholungsanlage rund um einen See, der dank einer neuen Folie endlich wieder sein Wasser hält. Dort sollen sich künftig auch nur noch Kleinfische wie Moderlieschen oder Bitterlinge tummeln, um die natürliche Ansiedlung von Amphibien nicht in Gefahr zu bringen. Dabei wolle man Anwohner und Passanten nicht mit einem