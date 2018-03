Für sie liegt das Geld auf der Straße und im Gegenzug bereichern sie die Fußgängerzonen. Straßenmusiker sorgen für den Soundtrack zum Schaufensterbummel, für die akustische Untermalung beim Besuch im Straßencafé. Gerade in der Zeit, in der die Sonne die Flaneure in die Innenstädte lockt, haben sie Saison, um im besten Fall für einen Hut voll Münzen ihre Kunst darzubringen. Die musikalische Vielfalt kann sich mehr als hören lassen. Längst haben moderne Popsongs wie „Wonderwall“ von Oasis oder „Losing my religion“ von REM die Lagerfeuer-Klassiker „Blowin in the wind“ oder „House of the rising sun“ abgelöst. Und