Als wesentliche Voraussetzung für den Friseurberuf nennt Willi Halm-Kock Stehvermögen. Um Menschen zu verschönern heißt es, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein. Die Kundschaft sitzt, der Meister schneidet. So hält es Willi Halm-Kock seit 70 Jahren. Am 1. November 1947 begann er mit 14 Jahren seine Friseurlehre im Salon Fritz Reißer am Bahnhof. Heute bedient er noch einmal in der Woche seine treuesten Kunden im Salon am Zollernplatz, den seine Tochter Sandra Halm-Kock führt. „Das bin ich ihnen einfach schuldig“, sagt der elegante Herr mit gepflegtem weißem Haar, dem man seine 84 Lenze bei weitem nicht