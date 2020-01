Für eine bewusste Art des Reisens

Plädoyer für Reisen voller Neugier, Offenheit und Abenteuerlust

Der Esslinger Philosoph Peter Vollbrecht ist in der Welt weit herumgekommen. In einem neuen Buch will er zu einer Haltung ermutigen, die es erlaubt, Schönheit und Glanz des Reisens neu zu entdecken.