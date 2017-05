(red) -Nadja Kirchner macht ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in einer Wohngruppe in der Richard-Hirschmann-Straße in Esslingen. Durch die Arbeit mit Menschen mit Behinderung hat sie sich selbst weiterentwickelt - und sie hat ihren Traumberuf gefunden. „Nach dem FSJ werde ich Soziale Arbeit, Pflege und Rehabilitation an der Dualen Hochschule studieren“, sagt sie.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w