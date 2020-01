EsslingenPlatzmangel gehört im Esslinger Klinikum der Vergangenheit an. Knapp 2000 neue Erdenbürger kamen im Jahr 2019 hier zur Welt, Tendenz steigend. Diesem Trend begegnet die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit der Eröffnung eines fünften Kreißsaals, der die Kapazitäten der Geburtenstation deutlich verbessert. In beruhigenden Farben und mit einem besonderen Lichtkonzept ausgestattet, können werdende Eltern hier gelassen der Entbindung entgegensehen. Am 18. Januar informiert der Tag der Offenen Tür über die Angebote des Klinikums rund um Geburt und Babypflege. Der Ausbau und die Ausstattung des neuen Kreißsaals kosten 1,2 Millionen Euro,