EsslingenDie Werkrealschule hat ausgedient. Als Ersatz für diese Schulform, die Eltern, Schüler und Verantwortliche als nicht mehr zeitgemäß empfanden, setzt Esslingen seit 2012 auf die Gemeinschaftsschule. Das neue Schulkonzept wird in der Seewiesenschule und der Gemeinschaftsschule Innenstadt in Esslingen an zwei Standorten umgesetzt. Mit einer Reduzierung des Frontalunterrichts, einem individualisierten Lernkonzept, persönlicher Förderung und der Option, hier alle Schulabschlüsse erwerben zu können, bietet die neue Schulform eine Alternative zu Gymnasium und Realschule an. Die Stadt Esslingen gibt der Gemeinschaftsschule weiterhin Rückendeckung. Die