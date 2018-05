Esslingen Der alte jüdische Friedhof in der Beutau-Vorstadt ist ein stiller, beschaulich wirkender Ort, dessen Tür normalerweise verschlossen ist. In den Sommermonaten öffnet der Verein Denk-Zeichen ein Mal im Monat das Tor zur letzten Ruhestätte von 100 Frauen, Männern und Kindern jüdischen Glaubens und bietet eine Führung über den Friedhof an. Am kommenden Sonntag, 13. Mai, steht die Tür des Beutaufriedhofs erstmals in diesem Jahr wieder offen. Gerhard Voß, ehemaliger Vorsitzender von Denk-Zeichen, bietet eine Führung an, bei der er den Besuchern sowohl die jüdische Kultur als auch die Geschichte der jüdischen Gemeinden in