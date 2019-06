EsslingenNeugierig laufen die kleinen Füchse über die Terrasse, strecken die Nase hoch zum Fenster und trollen sich dann wieder – zurück in den Bau in einer Ecke des Esslinger Gartens. Auf dem Grundstück eines EZ-Lesers hat sich eine Familie von Rotfüchsen angesiedelt. Die kleinen Tiere beobachtet er jetzt schon über Wochen hinweg beim Aufwachsen. Was auf Anhieb süß und nach einer seltenen Begegnung mit der Natur klingt, kann durchaus zum Problem werden, denn Füchse sind Wildtiere. Eigentlich meiden sie den Menschen. Gerade im Frühjahr und zu Beginn des Sommers jedoch sind Fuchseltern mit ihren Jungen immer wieder in der Nähe des Menschen anzutreffen.