EsslingenAlle Jahre wieder: Der Frühling meldet sich mit Macht, jetzt müssen neue Klamotten her. Aber was ist jetzt neu, nie dagewesen, ein Must Have oder gar ein No-Go. Ein Gang durch Esslinger Modeläden gibt Aufschluss über die neuen Trends. Und die sind vor allem tierisch schön.

„Animalprint“, sagt Antje Hammelehle wie aus der Pistole geschossen auf die Frage, was denn wirklich richtig neu sei. Aber hatten wir das nicht schon die ganzen Jahre? „Ja, aber nicht so.“ Die Betreiberin des Bekleidungsgeschäfts Tragbar pure im Unteren Metzgerbach nimmt einen ganzen Schwung Shirts und Kleider von der Stange und zeigt die unterschiedlichsten tierischen