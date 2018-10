Anzeige

Esslingen (red) Der Automatisierungsspezialist Festo bekommt offenbar noch in diesem Jahr einen neuen Vorstandschef. Nach Informationen des Manager Magazins soll Oliver Jung das weltweit tätige Unternehmen von November an führen. Jung, 56, war bis März dieses Jahres Technik-Vorstand beim Wälzlager-Hersteller Schaeffler im fränkischen Herzogenaurach. Jung ist Ingenieur, stammt aus dem Saarland und arbeitete auch schon bei Bosch und Schmitz Cargobull. Bei Schaeffler soll sich Jung mit Vorstandschef Klaus Rosenfeld überworfen haben, was letztlich zur Trennung führte.

Personalvorstand Alfred Goll, 61, der bei Festo seit der unerwarteten Trennung von Vorstandschef Claus Jessen vor zwei Jahren als Vorstandssprecher von Festo fungiert, geht dem Bericht zufolge Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Die Festo-Unternehmensgruppe ist Weltmarktführer bei Steuerungs- und Automatisierungstechnik und wurde 1925 in Esslingen gegründet. Mit etwa 20.000 Beschäftigten ist sie aktuell in 61 Ländern tätig und hat einen Jahresumsatz von über drei Milliarden Euro.