Mancher hatte sich schon darauf gefreut, im Sommer wieder vor der Arbeit seine Bahnen im noch jungfräulichen Nass des Neckarfreibads zu schwimmen. Ohne schreiende Schüler, die einem vom Beckenrand auf den Kopf springen wollen und ohne dreispurig dahindümpelnde Damenkränzchen, die man im Slalom umrunden muss. Doch daraus wird in diesem Jahr nichts. Das Frühschwimmen im Neckarfreibad wird eingespart.Ulrike Knapp aus Esslingen fühlt sich eines Stücks Lebensqualität beraubt, wenn das Neckarfreibad in diesem Jahr immer erst um 9.30 Uhr öffnet. „Es ist für mich unbegreiflich, wie man ein so tolles