Esslingen Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt. Er setzt seine Felder und Wiesen instand ...“, so heißt es in dem alten Volkslied. Wenn jedoch im „Märzen“ der Winterfrost zurückkehrt, muss das Säen und Pflanzen warten. Landwirte aus der Region sehen das gelassen. „Der Frost war natürlich heftig“, sagt Eberhard Sohn, Gemüse- und Weinbauer aus Mettingen. Dass seine Pflanzen größeren Schaden genommen haben, glaubt er aber nicht. In seinen Gewächshäusern hatte er bereits begonnen, Gemüse wie Salate und Radieschen anzubauen. Auf dem offenen Feld hat er Ackersalat gepflanzt. Durch die milden Temperaturen von Januar bis Mitte Februar konnte er auch sein