EsslingenAm Samstag und Sonntag, 28. und 29. April, findet erneut der Esslinger Frühling statt. Beim zweitägigen Fest in der Innenstadt steht wieder ein umfangreiches Programm an. Traditionell sind es die Gartentage, die Autoschau, das Entenrennen, das Spieleparadies, die Wohnausstellung und der verkaufsoffene Sonntag, der für volle Straßen und Plätze in Esslingen sorgt.

Das Festwochenende startet mit den Gartentagen am Samstag. Eventmanager Til Maehr organisiert wie immer den Marktbereich in der gesamten Altstadt. 150 Aussteller bauen ihre Stände in den Gassen und auf den Plätzen auf. 15 bis 20 Gärtnereien sind dabei, darunter auch fünf bis sechs