Häufig gespeist von Quellen und über alte Leitungen mit Frischwasser versorgt, beleben die Brunnen Plätze und Parks in der Stadt. Einfacher gestaltet, sind sie auch in Bachtälern, Obstwiesen und am Waldrand zu finden. „Die bewegte Topografie und die Bodenverhältnisse in Esslingen lassen naturbedingt das Wasser an vielen Stellen zu Tage treten“, schildert Grünflächenamtsleiter Burkhard Nolte. Die Vorfahren hätten die Quellen gefasst und das Wasser in mehr oder weniger aufwändig gearbeiteten Trögen und Becken zum täglichen Gebrauch nutzbar gemacht. In den vielen verschiedenen Stadtteilen verbinden die Menschen heute mit ihren Brunnen Geschichte und