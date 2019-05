EsslingenEsslingen ist reich an historischen Schätzen. Vieles wurde bereits aufwendig erfasst und erforscht – bei den Wand- und Dekorationsmalereien sieht Friederike Fischer noch Nachholbedarf. Weil sie diese Lücke schließen möchte, hat sich die 26-jährige studierte Restauratorin für das Hochwacht-Stipendium zur bauhistorischen Forschung beworben und den Zuschlag erhalten. Gestern wurde die Schwäbisch Gmünderin offiziell von der Stadt Esslingen und der Zukunftsstiftung Heinz Weiler in ihrer Studierstube auf der Burg begrüßt. Der Andrang in der Hochwacht, jenem Beobachtungsturm aus dem 18. Jahrhundert, war so groß, dass OB Jürgen Zieger ein Auge zudrücken