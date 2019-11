EsslingenVier 12-jährige Schülerinnen stehen auf einem Autoanhänger an der Maillekreuzung und halten eine Rede, sprechen über ihren klimafreundlichen Alltag. Sie werden umringt von hunderten anderen Schülerinnen und Schülern. Rund 200 Menschen haben am Freitag in Esslingen für mehr Klimaschutz demonstriert. „Wir essen kein Fleisch mehr und sind alle vier vegetarisch“, ruft eine der Zwölfjährigen. Die Menge wirkt, trotz der kalten Temperaturen und der Regenwolken am Himmel, entschlossen.

Auch ganze Schulklassen sind an diesem Morgen dabei und laufen gemeinsam mit dem Demozug. Auch Carmen Schatz, Lehrerin an der Johannes-Landenberger-Schule in