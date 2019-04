Esslingen (red)Die erste Fridays-for-Future-Demo in Esslingen ist geplant: Am Freitag startet der Demozug um 10.30 Uhr am Esslinger Marktplatz, dreht eine Runde durch die Stadt und endet dann am 14.30 Uhr wieder am Marktplatz. Die Demonstration wird von der Polizei betreut. Es wird mit mehr als 100 Teilnehmern gerechnet.

Die Demonstration führt zunächst durch die Unterführung in die Augustinerstraße. Von dort aus geht es über die Berliner Straße, Neckarstraße, Kanalstraße, Kiesstraße, Entengrabenstraße, Grabbrunnenstraße, Ebershaldenstraße und Augustinerstraße zurück durch die Unterführung zum