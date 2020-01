EsslingenUnter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde am Donnerstagmorgen im Amtsgericht Esslingen über einen Fall aus dem Jahr 2017 geurteilt. Der Tatvorwurf: Vergewaltigung und Körperverletzung. Ein 23-jähriger Mann aus Neuhausen soll im Sommer 2017, am 19. August, auf dem Feuerwerksfest Flammende Sterne im Scharnhauser Park in Ostfildern eine 21-jährige Frau vergewaltigt haben. Zu der Tat soll es gegen 22.30 Uhr auf einem angrenzenden Gelände gekommen sein. Der Angeklagte und die Geschädigte, die mit einer Freundin auf dem Fest in Ostfildern war, hätten sich flüchtig gekannt.

Anfangs habe Sympathie zwischen beiden bestanden. Auf einer nahe