Anzeige

Jenseits/Diesseits Herr Marx, Sie wären an diesem Samstag 200 Jahre alt geworden. Welche drei aktuellen Politiker würden Sie zur Feier einladen und warum?

Marx: Jeremy Corbyn, weil er sich auf mich beruft, um ihn beim Wort zu nehmen, sollte Labour an die Regierung kommen. Und um ihm den Brexit auszureden, diesen Rückschritt aus der Internationalisierung in nationale Egoismen. Andrea Nahles, um der SPD die Leviten zu lesen und nach 1959 – Godesberg – endlich wieder Frieden mit mir zu schließen: Jeder nach seinen Fähigkeiten – also Leistungsgesellschaft – und jedem nach seinen Bedürfnissen – also Sozialstaat - das wäre doch eine schöne Überschrift für das neue Programm der Partei. Und schließlich Emmanuel Macron, der nach seiner Wahl auf die Frage, welches Buch er der französischen Jugend am meisten ans Herz legen würde, mein Kapital von 1867 nannte. Das sollte er mir bitte näher erläutern.

In Europa greifen wieder zunehmend der Nationalismus beziehungsweise der Länderindividualismus und -egoismus um sich. Was raten Sie den Kämpfern für die Europäische Union wie Macron oder Merkel?

Marx: Sie sollten die Bürger so ernst nehmen wie die Großindustrie, uns allen viel deutlicher zeigen, wie segensreich die EU sein kann, aber auch die historischen Empfindlichkeiten der von Deutschland überfallenen und geschundenen Völker wie Tschechien oder Polen nicht vergessen. Und sie sollten begreifen, dass auf Dauer die Bevorzugung von „arbeitendem“ Geld, wie ich es als Erster so beschrieben habe, über arbeitende Menschen das System gefährdet, das sie für „alternativlos“ halten.

Ein großes europäisches Thema ist das der Flüchtlinge. Sie waren selbst einer. Die Flüchtlingskrise hat Deutschland auch noch drei Jahre nach ihrem Höhepunkt im Griff – am Stammtisch, im Internet oder in der Politik. Herr Marx, wir brauchen einen weisen Rat, wie man dieser Herausforderung begegnen kann.

Marx: Der wichtigste Rat: Flüchtling ist nicht gleich Flüchtling. Damit nicht wirklich Hilfsbedürftige immer wieder in den gleichen Topf geraten wie solche, die aus anderen Gründen einreisen. Wer wie ich als politisch Verfolgter kommt, genießt selbstverständlich Asyl. Die Zahl ist aber überschaubar gemessen an den Millionen, die sich auf den Weg machen. Wer aber kommt, um so genannte „Heilige Schriften“ über die Verfassung zu stellen und religiöse Gesetze über parlamentarisch beschlossene, wer offen erklärt, dass er die Gesellschaft des Westens hasst, obwohl er von ihren Freiheiten profitiert, wer unsere Lebensweise umkrempeln oder sogar, etwa als Salafist, zerstören will, für den sollte, wie die ehemalige Neuköllner Bürgermeisterin sagte, die ausgestreckte Hand auch zum Stoppschild werden können. Vor allem aber sollten die Politiker die echten Sorgen der hier ansässigen Bürger begreifen. Dazu müssten sie die Bedenken aber erst einmal mitfühlend verstehen. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass wir Europäer bei aller eigenen religiösen Gebundenheit mit ansehen müssen, wie angebliche Glaubensdemonstrationen, etwa über Kleidung, in einer Weise in die Öffentlichkeit getragen werden, die wir längst hinter uns gelassen hatten. Religionsfreiheit ist erstens Privatsache und schließt zweitens die Freiheit von der Religion ein. Ungläubige wie ich gehören genauso geschützt wie Gläubige – vor allem vor denen, die ihren Glauben als den einzig wahren empfinden. Ich habe Gastrecht in England genossen, und mich den dortigen Gepflogenheiten angepasst – und man hat mich unbehelligt dort leben lassen – auch ohne Pass. Dieses Prinzip sollte die Politik notfalls auch mit Strenge beherzigen und durchsetzen.

Einer Ihrer Biografen, Jürgen Neffe, hat in seinem Werk „Marx – der Unvollendete“ anschaulich, detailliert und mit großer Aktualität über Sie geschrieben. „Welcher Denker hat die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt tiefer und nachhaltiger bewegt als er?“, fragt der Autor. Hat er Recht?

Marx: Nun, Neffe nennt mich auch einen „Unsterblichen“. 200 Jahre sind zwar schon recht ordentlich, aber zur Unsterblichkeit fehlt mir noch eine Ewigkeit. Vielleicht wäre „schwer verderblich“ der passendere Ausdruck. Ich weiß auch nicht, ob ich es war, der die Herzen bewegt hat, oder mehr die Wahrheiten über unsere Welt, die ich als Philosoph und politisch motivierter Wissenschaftler im Kapitalismus erkannt habe. Mir gefällt der Ikonenstatus nicht, vor allem wollte ich keine Denkmäler, sondern nach meinem Werk, meinen Schriften beurteilt werden.

Neffe schreibt auch darüber, wie Sie missinterpretiert wurden, wie Ihr Name von gewaltsamen Regimen missbraucht wurde, Lügenpresse oder Lügen-PR würde man heute sagen. Mit Ihrem Denken hätten diese „Diktatur, Gewalt und Unfreiheit begründet, wie er sie nie gebilligt hätte“, heißt es in der Biografie. Wie wehren Sie sich dagegen?

Marx: Der Vorwurf geht ja nicht gegen mich, sondern gegen andere, die Unfreiheit in meinem Namen gepredigt, ihre Bürger gegängelt, eingesperrt und sogar in großer Zahl haben töten lassen. Für mich stand die Freiheit immer im Mittelpunkt, vor allem die Freiheit des Wortes, für die ich mehrfach ins Exil gegangen bin, bis ich sie in England genoss. Allen, die mit meiner Lehre ihr Süppchen kochten oder es noch immer tun, und das auch noch Marxismus nennen, kann ich nur wiederholen, was ich noch als Lebender ausgesprochen habe: „Alles was ich weiß: Ich bin kein Marxist.“

In Deutschland sind wir erfreulicherweise weit weg von einer Diktatur, aber auch hier gibt es Probleme. Die Leute können sich kein Eigenheim mehr leisten, sie brauchen mehrere Jobs, um sich über Wasser halten zu können, und die „Maschinen rücken näher“, wie Neffe schreibt, die Digitalisierung und Globalisierung üben auch Druck auf uns aus. Wie können wir uns daraus befreien?

Marx: Mir wird ja immer wieder vorgeworfen, ich hätte die Rolle des Staates falsch gesehen. Aber wäre es nicht an der Zeit, gerade die Grundbedürfnisse wie etwa die eigenen vier Wände vor „den Märkten“ zu schützen statt das Kapital in seiner „freien Ausübung“ des Eigentumsrechtes? Globalisierung kann nur funktionieren und weitergehen, wenn sie allen nützt und nicht nur wenigen. Dass Maschinen den Menschen Arbeit abnehmen, hat ja zwei Bedeutungen: Sie ersparen uns eintönige Tätigkeiten, aber sie rauben uns auch ein Stück Heimat, was Arbeit für die meisten Menschen in der reichen Welt ja nicht zuletzt auch ist. Die größte Gefahr durch die Digitalisierung, diesen neuen Fetisch, sehe ich, davor habe ich damals schon gewarnt, in der Kolonialisierung der sozialen Verhältnisse durch renditegetriebene Konzerne, die sogar unsere Kommunikation zur Ware machen.

Ein Vorteil der Digitalisierung ist aber die einfachere Kommunikation. Früher hat man Briefe geschrieben, heute postet man auf Facebook. Wenn Sie sich auf der Plattform anmelden würden, mit wem wären Sie gerne befreundet?

Marx: Mit niemandem, weil ich mich niemals bei einem Netzwerk anmelden würde, das sich herausnimmt, meine gesamten Daten zu verwerten, ja sogar mein Adressbuch zu durchsuchen und mir auf jedem Schritt zu folgen. Falls es aber ein öffentliches Netzwerk gäbe, das seine Nutzer nicht ausnutzt, sondern schützt, das nicht kommerziell betrieben würde und allen frei zur Verfügung gestellt würde wie heute Parks oder Straßen, dann würde ich mich wohl weniger „befreunden“ als Kontakte pflegen, wie mein Freund Engels und ich es schon in unserer Zeit mit unzähligen Briefen getan haben. Auf jeden Fall würde ich mich mit Herrn Neffe in Verbindung setzen, der mir den Spiegel vorgehalten hat, um ihm meine Beweggründe noch besser zu erläutern.

Der US-Präsident Donald Trump poltert fast täglich auf Twitter, einem anderen sozialen Netzwerk. Welche 140 Zeichen würden Sie ihm gerne mal entgegenschleudern?

Marx: Also bitte: Twitter erlaubt doch heute auch längere Texte, und ich habe noch nie so gut die Tinte halten können. Deshalb würde ich Mister Trump ein Zitat aus meinem Buch „Der Achtzehnte Brumaire des Loius Bonaparte“ über Napoleon III. unter die Nase reiben, um ihm zu zeigen, wie sehr er in der Vergangenheit lebt: "Von den widersprechenden Forderungen seiner Situation gejagt, zugleich wie ein Taschenspieler in der Notwendigkeit, durch beständige Überraschung die Augen des Publikums auf sich ... gerichtet zu halten, also jeden Tag einen Staatsstreich en miniature zu verrichten, bringt er die ganze bürgerliche Wirtschaft in Wirrwarr, tastet alles an ... und erzeugt die Anarchie selbst im Namen der Ordnung, während er zugleich der ganzen Staatsmaschine den Heiligenschein abstreift, sie profaniert, sie zugleich ekelhaft und lächerlich macht.“

Das Leben war früher gewiss entschleunigter, aber Ihre Thesen hätten Sie heute dank des Internets viel besser verbreiten können. Würden Sie lieber heute leben als damals?

Marx: Ehrlich gesagt, das dürfte für Ihre Zeit noch immer gelten: Man kann es sich ja nicht aussuchen. Auf meine Weise war ich ja schon der richtige Mann zur richtigen Zeit. Aber wenn Sie mich so fragen: Lieber heute als im 20. Jahrhundert. Weil die Menschen gerade wieder so einen Moment des Kontrollverlustes erleben, wie ich ihn in der frühen Industrialisierung ausgemacht habe. Es bräuchte dringend wieder Systemdenker, die das Ganze überschauen und, wie ich als junger Mann einmal gesagt habe, „die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen zwingen, indem man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt“. Denn nur wer die Welt versteht, das habe ich immer geglaubt, der kann sie auch verbessern – und retten.

Ein heute großes Problem ist der Klimaschutz. In manchen Kreisen werden Sie „als Urvater der Umweltbewegung gefeiert“, wie es in "Marx – der Unvollendete“ geschrieben steht. Wie können wir unseren Planeten retten? Die Umweltbewegung steht meist weit hinter Wirtschafts- und Individualinteressen an.

Marx: Das ist dann doch wohl etwas zuviel der Ehre. Ich habe lediglich zum Ausdruck gebracht, das der menschliche „Stoffwechsel mit der Natur“ in der Begrenztheit der natürlichen Ressourcen seine Grenzen finden kann. Aber eines weiß ich sicher: Das wichtigste wäre, das Wachstum der Weltbevölkerung zu stoppen und sie dann wieder auf ein menschliches Maß zurückzuführen. Weniger Menschen, nicht mehr, würden die Erde am besten bewahren. Aber allgemein gilt heute umso mehr, was ich schon damals gesagt habe: „Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres familias“ – gute Familienväter – „den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen.“

Wir sind etwa 150 Jahre nach dem "Kapital". Wie fällt Ihr Fazit aus, inwiefern sind Ihre Gedanken eingetreten?

Marx: Herr Neffe nennt sein Buch in der Unterzeile aus gutem Grund „Der Unvollendete“. Ich beschreibe ja einen Prozess, der immer weiter geht – aber im Grunde noch so, wie ich es damals analysiert habe: Im Kapitalismus sind die Menschen Verursacher »einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren“. Wollte man mir zum 200. Geburtstag ein Geschenk machen, dann sollten man die besten Köpfe in einem Weltinstitut zusammenbringen, wie Naturwissenschaftler sie jenseits nationaler Interessen seit langem betreiben. Solch eine globale Denkfabrik diente allein dem gemeinsamen Ziel, Welt, Gesellschaft und Wirtschaft so weit zu durchdringen, dass die Menschen wenigstens ansatzweise die Herrschaft über ihr eigenes Geschöpf wiedergewinnen könnten. Das wäre nicht nur ein Triumph des menschlichen Geistes, zu dem geistlose Rechenmaschinen mit ihren Programmen und Algorithmen und neuronalen Netzwerken niemals im Stande sein werden, so „intelligent“ sie Ihnen auch vorkommen. In der guten Tradition „kapitalistischer Produktionsweise“ bestünde ihre Aufgabe weiterhin darin, uns stupide und repetitive Tätigkeiten abzunehmen, die sie effizienter leisten können. Mit ihrer Hilfe unter unserer Herrschaft könnte sich aber auch genau jene Kraft weiter entfalten, die nach meiner Überzeugung den Wesenskern des Menschen ausmacht und im uns bekannten Universum ihresgleichen sucht: menschliche Kreativität.

Sie waren ein Visionär. Zum Abschluss bitten wir Sie daher um einen Ausblick: Wie werden die Menschen in Zukunft mit der zunehmenden Digitalisierung und Beschleunigung klar kommen?

Marx: Ich war kein Visionär, auch wenn das andere behaupten, sondern ein Theoretiker, mit dessen Theorien sich Entwicklungen abschätzen lassen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wird sich mit den Neuerungen, sofern sie ihm auch dienen, und nicht nur schaden und ihn krank machen, genauso abfinden wie wir in unserer Zeit. Ich habe immer an den Fortschritt geglaubt, und der größte Fortschritt wäre, wenn die Menschheit – auch über die neuen Möglichkeiten – zu einem selbstbewussten Wir zusammenfände, das die Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen an die Stelle von Fremdbestimmung rückt.

Die Fragen stellten Maria Krell und Fabian Schmidt.

Hier geht's zum Artikel über die Suche nach Karl Marx in unserer Region im Hier und Heute.

Und hier lesen Sie "Wie man aus Marx Kapital schlägt".