EsslingenVon kriegerischen Auseinandersetzungen ist Esslingen während des Ersten Weltkriegs zwar glücklicherweise verschont geblieben. Die enormen Verluste an der Front und die Kriegsanstrengungen haben aber auch an der sogenannten Heimatfront den Alltag und das Leben geprägt. Wie sich der Krieg auf Familien, Betriebe und die gesamte Stadt ausgewirkt hat, war Thema des kultur-historischen Langzeitprojekts „52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg“ sowie der Ausstellung „1914–1918. Esslingen und der Erste Weltkrieg. Heimatfront und Zeitenwende“ im Esslinger Stadtmuseum. Wer die Schau im Gelben Haus am Hafenmarkt sehen möchte, muss sich jedoch sputen. Denn