Esslingen (red) - Auch die Freien Wähler setzen sich für eine Reduzierung des Fluglärms in Esslingen und insbesondere im Stadtteil Berkheim ein. Sie reagieren damit auf eine Anhörung, die in der vergangenen Woche zu diesem Thema im Berkheimer Ortschaftsrat stattgefunden hatte (die EZ berichtete). Die Flugsicherung am Stuttgarter Flughafen habe die Spielräume für Piloten, den Abflugkorridor nach dem Start früher zu verlassen, erheblich erweitert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Flugsicherung handhabt die Möglichkeit von Ausnahmegenehmigungen an Piloten, nach Süden oder Norden abzuschwenken, viel zu großzügig“, wird