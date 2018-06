Esslingen Frauen und ihren Kindern im Fall von häuslicher Gewalt Schutz zu bieten, ist eine Kernaufgabe des 1985 gegründeten Esslinger Frauenhauses. Dass sie Frauen in einer akuten Notsituation nicht sofort aufnehmen können und an andere Frauenhäuser verweisen müssen, gehört für Sarah Seibold vom Esslinger Frauenhaus und Gudrun Eichelmann von der Beratungsstelle des Vereins Frauen helfen Frauen seit vielen Jahren zum Alltag. „So schlimm wie jetzt war es aber noch nie“, sagt Sarah Seibold. Denn kürzlich war in keinem Frauenhaus im Südwesten auch nur ein einziger freier Platz zu finden. Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Hessen