Der Vorhang, der die Sitzreihen in der Synagoge teilt - auf der einen Seite nehmen die Männer, auf der anderen die Frauen Platz - bleibt an diesem Freitagabend offen, und die Frauen und Männer nehmen im Gottesdienst nebeneinander Platz. Im Heppächer hat sich die liberale Gruppe der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW) versammelt, um den Sabbat zu begrüßen. „Der größte Unterschied zwischen orthodoxen und liberalen Juden ist, dass bei uns die Frauen gleichberechtigt sind und an allem teilhaben dürfen“, erklärt Susanne Jakubowski, die die liberale Gruppe vor fast sechs Jahren gemeinsam mit