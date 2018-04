Sindelfingen Der Esslinger Frank Schnierle ist zum stellvertretenden Obermeister der Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart gewählt worden und löst damit Thomas Höfle (Kreis Böblingen) ab. Gemeinsam mit Torsten Treiber aus Ludwigsburg, der für weitere drei Jahre zum Obermeister gekürt worden ist, steht er nunmehr an der Spitze der größten Innung Baden-Württembergs. Sie vertritt die Interessen von rund 900 Kraftfahrzeugbetrieben mit 12 000 Beschäftigten. Schnierles vorheriges Amt als Pressesprecher übernimmt Reiner Äckerle (Rems-Murr-Kreis). Treiber sprach von einem Generationenwechsel in der Innung und stellte jetzt schon klar, dass es in drei Jahren einen