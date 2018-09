Fragebogenaktion zum Wirtschaftskonzept

Mitte Oktober startet der Esslinger Wirtschaftsförderer Marc Grün eine Fragebogenaktion via Internet, in der es um die Standortqualität und um die Erwartungen der örtlichen Unternehmen an die Dienstleisterin Stadt Esslingen geht. Daraus sollen dann Qualitätsstandards entwickelt werden.