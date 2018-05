Anzeige

Kreis Esslingen Ob man an Pfingsten in die Ferne schweift oder die Feiertage in heimischen Gefilden verbringt: Viele nutzen die freie Zeit, um mal wieder in Ruhe mit der Kamera auf Motivsuche zu gehen. Bei den Streifzügen durch die Natur oder einer Städtetour sollte man den Foto-Wettbewerb unserer Zeitung im Hinterkopf haben, den wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Esslinger Fotofachgeschäft Hobby Foto organisieren. Denn zu den drei Themen, welche die Jury für diese Runde ausgewählt hat, lassen sich sowohl daheim als auch in der Ferne jede Menge Motive finden. Und wie immer winken den Gewinnern des Wettbewerbs sowohl bei der lokalen als auch bei der bundesweiten Ausscheidung viele wertvolle Preise. Dass es sich lohnt mitzumachen, beweisen die Leserinnen und Leser unserer Zeitung ein ums andere Mal. Auch bei der bundesweiten Endausscheidung landen sie mit ihren Wettbewerbsbeiträgen, die von ihrem hohen fotografischen Potenzial zeugen, immer wieder ganz weit oben.

Die Themen

Durch das Spiel mit der Perspektive hat das Thema „Aus der Frosch- und Vogelperspektive“ viel zu bieten, zumal moderne Kameras über Features verfügen, die dieses Thema noch reizvoller machen. Für den Blick von oben kann man auf Türme, Berge oder Hügel steigen oder natürlich in die Luft gehen. Fotografen, die bereits mit dem Multicopter unterwegs sind, können Luftbildaufnahmen – auch aus der Region – einfangen. Auch die Froschperspektive lässt sich kreativ umsetzen, etwa durch den Blick aus einer Unterführung.

Wer sich der „Welt der kleinen Dinge“ fotografisch nähert, fördert Details zutage, die man selbst mit wachsamem Auge nicht entdecken würde. Vor allem die Natur bietet Beeindruckendes, etwa das Facettenauge der Insekten oder ihre Flügel, der Aufbau einer Blüte oder eines Spinnennetzes. Aber auch alltägliche Objekte wie ein Reißverschluss oder eine Schraube können durch die Nahaufnahme interessant werden.

Das Thema „Farbspiele“ lässt sich im städtischen Umfeld ebenso umsetzen wie in der freien Natur. Auch die künstlichen Welten der Architektur, Mode und Technik bieten interessante Farbspiele. Farbe bringt Spannung ins Bild. Kontrastierende kräftige Farben sind ebenso spannend, wie feinste Farbverläufe. Jede Farbe hat ihre eigene Dramaturgie und löst beim Betrachter der Bilder Emotionen aus. Das Repertoire digitaler Fotografie erschließt auch bei den Farbspielen grenzenlose Spielwiesen.

Der Weg zum Wettbewerb

Die Fotos: Jeder Blende-Teilnehmer kann bis zu vier Fotos einreichen (in Familien kann jedes Mitglied teilnehmen). Die Bilder können schwarz-weiß oder farbig sein, nur zu einem Thema eingereicht oder auf die verschiedenen Themen aufgeteilt werden. Mit der Einsendung bestätigen die Teilnehmer, dass sie das Foto selbst aufgenommen haben, alle Bildrechte bei ihnen liegen und sie sich bei keiner anderen Zeitung am Fotowettbewerb „Blende 2018" beteiligt haben. Sind einzelne Personen hervorgehoben oder Kinder auf dem Foto, müssen die Fotografen die Bild- und Veröffentlichungsrechte abgeklärt haben. Jedes Foto, das mit einem Preis bedacht wird, geht in das Eigentum des Blende-Veranstalters über und darf honorarfrei veröffentlicht werden.

Das Höchstmaß für die Fotos beträgt 25 x 35 Zentimeter, das Mindestmaß 13 x 18 Zentimeter. Passepartouts dürfen nicht verwendet werden. Auf der Rückseite der Fotos müssen Name und Anschrift des Teilnehmers sowie der Hinweis stehen, in welchem Jahr und an welchem Ort das Bild aufgenommen wurde und zu welchem der drei Themen es eingereicht wird. Vermerkt werden sollte auch, wie viele Fotos der jeweilige Teilnehmer eingeschickt hat. Erwünscht ist zudem ein Bildtitel. Die an uns eingesandten Fotos werden nach Abschluss des Wettbewerbs nicht mehr an die Fotografinnen und Fotografen zurückgeschickt.

Wer beim Fotowettbewerb mitmachen möchte, sollte uns seine Werke bis spätestens zum Samstag, 15. September, zukommen lassen. Hernach wird die EZ-Jury die Fotos sichten und 25 preiswürdige Aufnahmen auswählen. Zudem behält sich die Jury vor, Anerkennungen zu vergeben. Alle prämierten Fotos werden an den Bundeswettbewerb „Blende 2018" weitergereicht. Dessen Jury kürt dann im Januar die bundesweiten Preisträgerinnen und Preisträger.