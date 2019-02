EsslingenEs müssen nicht immer Blumen sein. In anderen Ländern gibt es zum Valentinstag unterschiedliche Bräuche. In Japan schenken Frauen ihren Liebsten, aber vor allem dem Chef, Schokolade. Die Kirchen in Esslingen haben sich jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um den Tag der Liebe, am 14. Februar, ins richtige Licht zu rücken. Am Samstag fand eine Fotoaktion der Esslinger Kirchen vor dem Löwenbrunnen statt. Dort konnten sich Wochenmarktbesucher in einem goldenen Rahmen mit einer Sofortbildkamera ablichten lassen. Das Ergebnis bekamen die Paare gleich mit nach Hause.

Ein bisschen Überzeugungsarbeit musste Ute Rieck, Beauftragte für