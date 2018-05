Förderverein macht sich für Bürgerbus stark

Förderverein macht sich Gedanken über einen Bürgerbus und greift damit ein altes Thema des Bürgerausschusses auf

Der Esslinger Norden bietet sehr gute Einkaufsmöglichkeiten, doch für Menschen, die nicht mehr so mobil sind, ist es bisweilen schwer, in die örtlichen Geschäfte zu gelangen und ihre Einkäufe nach Hause zu bringen. Der Förderverein Nord setzt sich nun für einen Bürgerbus ein. Darüber berichten wir in unserer Mobilitätsserie.