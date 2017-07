Esslingen (adi) - Der Vorstand des Fördervereins der Esslinger Stadtbücherei zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung des Verwaltungsausschusses, vor einem Grundsatzbeschluss über den Standort der Bibliothek zunächst die Bürger zu informieren. Bislang war die Standortdebatte weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden, obwohl viele Bücherei-Nutzer großen Anteil an der Debatte nehmen. Mittlerweile konzentriert sich die Entscheidung auf eine Erweiterung und Modernisierung des Bebenhäuser Pfleghofs beziehungsweise einen Neubau in der Küferstraße. Einem Umzug der Bücherei ins Gemeindehaus am Blarerplatz und einem Neubau am