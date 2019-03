EsslingenDies war ein lohnendes Heimspiel für die Vertreter des SSV Esslingen. In den Räumen der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen wurde der Esslinger Verein von der WLSB-Sportstiftung ausgezeichnet. In der Kategorie „Umwelt & Ressourcen“ erhielten sie den Förderpreis in Höhe von 4000 Euro für ihr Projekt „Wasser als Wertstoff“. Die beiden Anerkennungspreise in Höhe von jeweils 1500 Euro gingen an den GSV Waldtann und den FC Kirchhausen. „Es liegt in unserer Verantwortung, dass auch unsere Nachkommen die Erde als blauen Planeten erleben können. Wir alle müssen sorgsam mit Wasser umgehen“, sagte Andreas Mayer zur generellen Bedeutung dieses Rohstoffs.