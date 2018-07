EsslingenIn Esslingen wohnen seit fast vier Jahren Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern in verschiedenen Unterkünften. Allein im Stadtteil Zell leben Menschen aus zwölf Nationen unter einem Dach. Waren es vor einem Jahr noch mehr als 100 Flüchtlinge, die auf Asyl warten, sind es heute nur noch rund 70, die in den neuen Unterkünften an der Robert-Koch-Straße ein Dach über dem Kopf fanden. Lange Zeit war das Landratsamt für die Unterkünfte zuständig. Kürzlich übergab der Landkreis die Häuser der Stadt. Mit einem Sommerfest feierten nun die Ehrenamtlichen der Initiative „Zell hilft“ und des Bürgerausschusses die Übergabe. Schüler David Neuwald