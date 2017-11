Anzeige

Kaum hat die Bäckerei Haubensak nach mehr als 100 Jahren ihre Pforten geschlossen, gibt es wieder eine Traditionsbäckerei in dem Laden in Hegensberg: Unter großem Andrang hat die Familie Dieringer mit dem „Flo auf’m Berg“ gestern ihre sechste Filiale in den ehemaligen Räumen der Haubensaks eröffnet. Und das, obwohl der Wechsel alles andere als von langer Hand geplant war: „Das hat sich relativ kurzfristig ergeben“, sagt Juniorchef und Bäckermeister Florian Dieringer.

Nach 114 Jahren hatte die Bäckerfamilie Haubensak Ende September aus wirtschaftlichen Gründen ihr Geschäft aufgegeben. Markus