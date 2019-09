EsslingenKurz sachte, doch die Beschleunigung wird immer schneller. Die Fahrt ist holprig, bis die Räder den Boden verlassen. Der Segelflieger gewinnt rasant an Höhe. Dann, mit einem Ruck, löst sich die Seilwinde und der Gleitflug beginnt. Am Wochenende bot der Aero-Club Esslingen beim Fliegerfest auf dem Segelfluggelände am Jägerhaus Zuschauern und Experimentierfreudigen Einblicke in ein besonders luftiges Hobby.

Mit einem breiten Grinsen stieg Hans-Peter Odwald aus dem Zweisitzer. Zum ersten Mal war der Besucher mit einem Segelflieger geflogen. „Vom Start an ganz toll“, freute sich Odwald und lobte Pilot Jan Ultsch. Der Aufstieg spannend wie in