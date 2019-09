EsslingenAuf der Flandernhöhe hieß es wieder „ES funkt“: Unter diesem Motto wird im Stadtteil einmal im Jahr gemeinsam und genüsslich gefeiert. Beim 20. Flandernfest lockten neben zahlreichen Mitmachaktionen auch kulinarische Leckereien, ein Flohmarkt und weitere Attraktionen, darunter etwa ein wandelndes Känguru, das Maskottchen der Baugenossenschaft Esslingen. Gar nicht selbstverständlich sei es in der heutigen Zeit, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger sowie Gruppen und Institutionen im Stadtteil für die Gemeinschaft engagierten, lobte Finanzbürgermeister Ingo Rust in seinem Grußwort und bedankte sich bei allen Aktiven.

