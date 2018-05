Fitnesstreff für Senioren

An sieben Standorten treffen sich Interessierte unter geschulter Begleitung, um gemeinsam das Übungsprogramm der „Fünf Esslinger“ zu üben. Am Dienstag, 4. Oktober, ab 9.30 Uhr in Berkheim, Ecke Schul- / Moltkestraße. Am Mittwoch, 5. Oktober, ab 9.30 Uhr in Mettingen, Wiese am Bürger- und Vereinshaus. Am Donnerstag. 6. Oktober, ab 9 Uhr in Krummenacker, Spielplatz Herdfelderstraße. Jeweils um 10 Uhr in der Innenstadt im Schillerpark oder in Wäldenbronn beim Spielplatz Wäldenbronner Kreisel. Um 14.30 Uhr findet der Fitnesstreff in Zell am Erich-Kenner-Platz statt.

Stammtisch Tauschring Esslingen

Mitglieder