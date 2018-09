EsslngenDer Esslinger Orgelsommer findet, alternierend zur langen Orgelnacht, in zweijährigem Turnus statt. Diesmal hatte Kirchenmusikdirektor Uwe Schüssler für die vier Konzerte programmatisch Besonderes zusammengestellt: Zum Auftakt des sechsten Orgelsommers wurde in der Stadtkirche „Unerhörtes“ geboten, dann erklangen in der Franziskanerkirche kleine musikalische Kostbarkeiten, und im dritten Konzert öffnete sich gar der „Giftschrank der Orgelliteratur“. Der Kreis schloss sich am Samstagabend beim Abschlusskonzert in St. Dionys mit der „Tanzenden Stadtkirchenorgel“.

Viel Publikum

Alle Konzerte fanden eine starke Publikumsresonanz: „Wir sind mit