EsslingenVom „Kino der Zukunft“ war die Rede, von einer „technischen Revolution“ und davon, dass man in Esslingen heute schon einen Blick in eine neue Dimension des Filmgenusses werfen könne. Im Traumpalast-Kinocenter in der Weststadt haben die Filmtheater-Betreiber Heinz und Marius Lochmann gestern den ersten Cinema-LED-Screen in der EU in Betrieb genommen – nur in einigen wenigen Kinos in den USA, in Asien und in einem Filmtheater in der Schweiz war man noch etwas schneller. Der Hersteller Samsung ist überzeugt, dass der Esslinger Traumpalast einen Meilenstein der Kinotechnik markieren wird und dass Großbildschirme dieser Art schon bald in vielen