Ehrenamtliches Engagement wird in Esslingen großgeschrieben. Ob in Vereinen, Initiativen, Verbänden, Kirchen, Gruppen oder ganz individuell - übers Jahr setzen sich zahlreiche Menschen auf unterschiedlichste Weise für die Allgemeinheit ein. Ihnen allen erweist die Stadt Esslingen jedes Jahr im Sommer die Ehre und lädt zum „Tag des Ehrenamts“ ins Kino auf der Burg ein. Ehe das Filmfestival gestern Abend seinen offiziellen Auftakt mit der deutschen Erfolgskomödie „Mein Blind Date mit dem Leben“ feierte, wurde am Mittwochabend in geschlossener Gesellschaft Kino geguckt. Und auch wenn das Wetter tagsüber alles