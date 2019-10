EsslingenIn großen Städten wie München oder Berlin sind Queer-Film-Festivals zur Selbstverständlichkeit geworden. Das Angebot an nicht-heterosexuellen Filmen ist groß und das thematische und stilistische Spektrum ist breit gefächert – und das gilt es in solchen Szene-Festivals abzubilden. Das älteste seiner Art in Deutschland steigt alle Jahre wieder in Esslingens Kommunalem Kino. Vor 30 Jahren hatten dort engagierte Film-Liebhaber aus den Reihen der „Rosa Zwiebel“ die ersten Schwul-lesbischen Filmtage aus der Taufe gehoben. Und sie konnten nicht ahnen, dass sie damit den Grundstein für ein Festival gelegt hatten, das heute zu den wichtigsten in der